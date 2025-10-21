Zum Inhalt springenBarrierefrei
Experte für Alles

Abführ-Cocktails im Test und macht Lachyoga glücklich?

ProSiebenStaffel 1Folge 14vom 21.10.2025
Abführ-Cocktails im Test und macht Lachyoga glücklich?

Folge 14: Abführ-Cocktails im Test und macht Lachyoga glücklich?

45 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Eine Ausgabe für die Seele, das Portemonnaie und die Geschmacksknospen: diesmal kümmert sich Klaas bei „Experte für Alles“ um euer Wohlergehen. Mit Verstärkung von Alli Neumann, Luciano und Evil Jared findet er heraus, ob Lachyoga glücklich macht, Abführmittel gut schmecken kann und wie viel man noch für ein Labubu bekommt.

ProSieben
