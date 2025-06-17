Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kinder entscheiden für Apache und Till Reiners wird Online-Dating-Experte

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 17.06.2025
49 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Seht zu, wie Life-Coaches neben dieser Folge „Experte für Alles“ erblassen: Klaas und Apache lernen von Kindern, wie man Entscheidungen trifft, Till Reiners bringt den ultimativen Humor-Guide fürs Online-Dating mit und Jakob Lundt enthüllt allerlei Schockierendes zum Thema Parkplatz-GV.

ProSieben
