Saudi-Arabiens LavahöhlenJetzt kostenlos streamen
Extreme Expeditionen mit Steve Backshall
Folge 2: Saudi-Arabiens Lavahöhlen
48 Min.Folge vom 28.04.2026
Der britische Naturforscher und Abenteurer Steve Backshall reist an einige der entlegensten Orte der Welt und bricht in unbekannte Gefilde auf, um herauszufinden, wie die Zukunft unserer vielfältigen Flora und Fauna auf der Erde gesichert werden kann. Wie wirkt sich der Klimawandel auf Mensch und Tier aus? Bei seinen Tauchgängen in riesigen Unterwasserhöhlensystemen und der Erkundung jahrtausendealter, steiler Felsschluchten ist aber auch für den routinierten Abenteurer Vorsicht angebracht.
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