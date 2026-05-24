Die Charité - Hightech-Klinik mit TraditionJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 24.05.2026: Die Charité - Hightech-Klinik mit Tradition
47 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6
Die traditionsreiche Berliner „CharitéG ist eine der größten und bedeutendsten Universitätskliniken Europas. Hier arbeiten 15.000 Menschen, darunter Ärzte, Pfleger, Logistiker, Köche und Forscher. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Klinikums. Dabei schauen die WELT-Reporter unter anderem den hochkonzentrierten Medizinern in der Notaufnahme über die Schulter und begleiten die Behandlung von Patienten im Krebszentrum der „Charité“.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt