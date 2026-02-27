Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
EXTREME JOBS

Männer für alle Fälle - Beruf: Hausmeister

WELTStaffel 1Folge 2vom 27.02.2026
Männer für alle Fälle - Beruf: Hausmeister

Männer für alle Fälle - Beruf: HausmeisterJetzt kostenlos streamen

EXTREME JOBS

Folge 2: Männer für alle Fälle - Beruf: Hausmeister

47 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6

Ob Plattenbau, Luxushotel oder Veranstaltungshalle - diese Gebäude haben eines gemeinsam: Hausmeister. Ohne die Gunsichtbaren HelferG im Hintergrund ginge nichts. Sie agieren, organisieren, reparieren, lösen kleine und große Problemen. Immer im Einsatz entlüften sie Heizungen, fischen verlorene Ringe aus Abflüssen und sorgen für reibungslose Abläufe. Eine Reportage über den unentbehrlichen Beruf des Hausmeisters.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

EXTREME JOBS
WELT
EXTREME JOBS

EXTREME JOBS

Alle 1 Staffeln und Folgen