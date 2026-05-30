Die Abbruch-Spezialisten - Keine Angst vor dicken MauernJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.05.2026: Die Abbruch-Spezialisten - Keine Angst vor dicken Mauern
51 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Drei, zwei, eins, Zündung: Der Sprengsatz detoniert und ein Gebäude bricht in sich zusammen, nichts als Schutt bleibt von ihm übrig. Staubwolken und Baustellenlärm sind dabei unvermeidbar. Nicht selten ziehen Abrissfirmen den Zorn der Nachbarschaft auf sich. Thomas Gräser kennt die Beschwerdeflut nur zu gut. Er ist Bauleiter des Hamburger Traditionsunternehmens Ehlert und Söhne und betreut meist mehrere Abrissprojekte gleichzeitig - eines der Spezialprojekte haben die Reporter begleitet.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt