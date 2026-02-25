Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTStaffel 1Folge 30vom 25.02.2026
Folge 30: Augen auf bei der Berufswahl! Die verrücktesten Jobs Deutschlands

55 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Für manche Menschen ist ihr Beruf zugleich Berufung und die Erfüllung eines Kindheitstraums. Andere haben ihren Job sogar selbst erfunden. Der Gebraucht-Lego-Händler, der Hai-Aquarium-Reiniger und der Fahrrad-Jäger sind Beispiele für außergewöhnliche Berufe, mit denen Menschen in Deutschland ihren Lebensunterhalt verdienen, dabei auch noch Spaß haben und Erfüllung finden.

WELT
