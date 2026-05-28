Vorsicht, hochexplosiv! Berufe mit SprengstoffJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 28.05.2026: Vorsicht, hochexplosiv! Berufe mit Sprengstoff
46 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Wer Pyrotechniker, Kampfmittelbeseitiger oder Sprengmeister werden will, der geht nach Dresden. Hier sitzt Deutschlands einzige Sprengschule. Die Schüler lernen den Umgang mit hochexplosiven Stoffen aus allen Bereichen. Wie spürt man versteckte Minen auf? Wie beseitigt man den Zünder bei alten Blindgängern? Für die Feuerwerker vom Kampfmittelräumdienst ist die Bombenentschärfung Alltag. Auch 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Männer noch gut zu tun.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt