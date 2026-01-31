Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 101vom 31.01.2026
Folge 101: Ein dunkler Zeitgenosse

23 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Die Devil Bats und andere japanische Mannschaften versammeln sich bei der nationalen Oberschul-Football-Auslosung. Hier wird entschieden, wer gegen wen im Christmas Bowl antreten wird. Als ersten Gegner erhalten Sena und seine Kameraden die Shinryuji Naga, die das Turnier bereits neunmal gewonnen haben.

