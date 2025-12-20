Eyeshield 21
Folge 102: Überwinde deine Angst
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Nach dem Zusammenstoß mit Agon liegt Kengo im Krankenhaus. Der Spieler der Kyoshin Poseidons ist von dem starken Gegner derart eingeschüchtert, dass er auf keinen Fall noch einmal gegen die Shinryuji Naga antreten möchte. Sena will ihm dabei helfen, seine Angst zu überwinden.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH