Eyeshield 21
Folge 115: Wer ist die Nummer 1?
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats kämpfen noch immer gegen die Shinryuji Naga und können ihren Rückstand langsam aufholen. Die andauernde Belastung führt jedoch dazu, dass Senas Knie allmählich aufgeben. Monta muss über sich hinauswachsen und beweisen, dass er mit seinem Konkurrenten Ikkyu mithalten kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH