Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Wer ist die Nummer 1?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 115vom 20.12.2025
Wer ist die Nummer 1?

Wer ist die Nummer 1?Jetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 115: Wer ist die Nummer 1?

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats kämpfen noch immer gegen die Shinryuji Naga und können ihren Rückstand langsam aufholen. Die andauernde Belastung führt jedoch dazu, dass Senas Knie allmählich aufgeben. Monta muss über sich hinauswachsen und beweisen, dass er mit seinem Konkurrenten Ikkyu mithalten kann ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen