Eyeshield 21
Folge 121: Die Schlacht der Wöfte
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Taiyo Sphinx müssen sich gegen die Hakushi Dinosaurs geschlagen geben, da sämtliche Spieler nach dem Aufeinandertreffen mit Gao verletzt sind. Im nächsten Match treffen die Seibu Wild Gunmen auf die Misaki Wolves. Können Riku und seine Kameraden den Gegner bezwingen?
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH