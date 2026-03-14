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Eyeshield 21

Rodeo Drive Stampede

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 122vom 14.03.2026
Rodeo Drive Stampede

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Eyeshield 21

Folge 122: Rodeo Drive Stampede

23 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Riku verliert im Spiel gegen die Misaki Wolves kurz die Fassung, was das gesamte Team durcheinanderbringt. Nachdem er sich wieder beruhigt hat, kehrt er aufs Spielfeld zurück und kann seine neue Technik "Rodeo Drive Stampede" präsentieren.

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