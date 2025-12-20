Eyeshield 21
Folge 124: Der perfekte Speer!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im nächsten Spiel treffen die Ojo White Knights auf die Sado Strong Golems. Sena und seine Kameraden beobachten die Partie gespannt und sind neugierig, wer das Match für sich entscheiden kann. Obwohl die Golems sehr stark sind, kann Shin mit einigen beeindruckenden Techniken überzeugen.
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH