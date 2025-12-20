Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Schulfest an der Ojo-Oberschule

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 125vom 20.12.2025
Schulfest an der Ojo-Oberschule

Schulfest an der Ojo-OberschuleJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 125: Schulfest an der Ojo-Oberschule

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

An der Ojo-Oberschule findet ein Schulfest statt. Um mehr über die Taktik ihrer Gegner zu erfahren, beschließen die Devil Bats, sich bei der Veranstaltung einzuschleichen und zu spionieren. Doch eine Quizshow fesselt Sena und seine Freunde derart, dass sie ihre eigentliche Mission vergessen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen