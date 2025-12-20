Schulfest an der Ojo-OberschuleJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 125: Schulfest an der Ojo-Oberschule
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
An der Ojo-Oberschule findet ein Schulfest statt. Um mehr über die Taktik ihrer Gegner zu erfahren, beschließen die Devil Bats, sich bei der Veranstaltung einzuschleichen und zu spionieren. Doch eine Quizshow fesselt Sena und seine Freunde derart, dass sie ihre eigentliche Mission vergessen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH