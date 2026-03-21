Eyeshield 21
Folge 127: Alles für den Sieg
23 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Kurz vor dem großen Spiel gegen die Ojo White Knights besorgt Yoichi einen Helikopter, um seiner Mannschaft die Aufstellung des Gegners von der Luft aus zu zeigen. Zur weiteren Vorbereitung müssen Sena und seine Kameraden mit Gesichtsmasken trainieren, wodurch sich ihre Lungenkapazität verbessern soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH