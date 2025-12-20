Der Teufel gegen die LichtgeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 128: Der Teufel gegen die Lichtgeschwindigkeit
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Sena, Monta, Seijuro und Haruto werden kurz vor ihrem bevorstehenden Match gegeneinander noch einmal interviewt. Seijuro beteuert, dass er Eyeshield mit allen möglichen Mitteln bekämpfen wird. Daraufhin trainiert Sena erneut mit Yoichi, um bestmöglich vorbereitet zu sein.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH