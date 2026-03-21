Nehmt euch in Acht, ChampionsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 129: Nehmt euch in Acht, Champions
23 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Der Tag des großen Spiels zwischen den Deimon Devil Bats und den Ojo White Knights ist endlich gekommen. Es regnet in Strömen, doch die Partie wird dennoch stattfinden. Beide Mannschaften sind fest entschlossen, als Sieger aus dem Match hervorzugehen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH