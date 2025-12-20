Die Fanfare zum AngriffJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 130: Die Fanfare zum Angriff
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats starten ihren ersten Angriff gegen die White Knights und versuchen, Sena den Weg freizumachen, damit er einen Touchdown erzielen kann. Die Verteidiger des Gegners sind jedoch stets zur Stelle, um die Devil Bats abzublocken ...
