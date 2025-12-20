Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Ein perfekter Spieler

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 135vom 20.12.2025
Ein perfekter Spieler

Ein perfekter SpielerJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 135: Ein perfekter Spieler

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Seijuro macht es sich zur persönlichen Aufgabe, alle Pässe der Devil Bats zu stoppen, sodass der Gegner keinen Touchdown mehr erzielen kann. Dadurch kommt es zu einem direkten Duell zwischen dem Linebacker der Ojo White Knights und Sena. Wer von beiden ist der schnellere Läufer und kann sich gegen den anderen behaupten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen