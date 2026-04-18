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Eyeshield 21

Mit Sturheit zum Sieg

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 143vom 18.04.2026
Mit Sturheit zum Sieg

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Eyeshield 21

Folge 143: Mit Sturheit zum Sieg

23 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Die Devil Bats haben nur noch wenige Minuten Zeit, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Sie sind lediglich drei Yards von der Ziellinie entfernt und müssen dringend punkten.

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