Lasst uns alle Football spielen!Jetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 145: Lasst uns alle Football spielen!
22 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Im letzten Spielzug müssen sich Seijuro und Sena noch einmal gegeneinander messen. Welcher Spieler kann mit Geschwindigkeit und Talent überzeugen und das Match für seine Mannschaft entscheiden?
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH