Eyeshield 21
Folge 21: Fliegt, Devil Bats!
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Entscheidungsspiel gegen die Taiyo Sphinx. Monta muss sich gegen seinen starken Gegenspieler Ken behaupten, doch dieser setzt immer wieder seine Spezialtechnik ein. Sena und seinen Kameraden bleiben nur noch wenige Minuten Zeit, um das Match für sich zu entscheiden ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH