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Eyeshield 21

Ein geheimnisvolles Mädchen taucht auf

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 22vom 30.05.2026
Ein geheimnisvolles Mädchen taucht auf

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Eyeshield 21

Folge 22: Ein geheimnisvolles Mädchen taucht auf

23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Die junge Reporterin Suzuna wird beauftragt, Eyeshields Identität zu enthüllen. Zu diesem Zweck fängt sie an, das Team heimlich zu beobachten. Jedoch werden Monta und Daikichi auf sie aufmerksam und stellen die Journalistin zur Rede. Sie erklärt sich dazu bereit, ihren Auftrag abzubrechen, falls Eyeshield in einem Rennen gegen sie gewinnt ...

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