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Eyeshield 21

Die Kraft des Panthers

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 26vom 06.06.2026
Die Kraft des Panthers

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Eyeshield 21

Folge 26: Die Kraft des Panthers

23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Die NASA Aliens liegen im Spiel gegen die Devil Bats zurück. Der Coach der gegnerischen Mannschaft erklärt sich endlich dazu bereit, Panther einzuwechseln. Mit der Moon-Salto-Formation wollen die Amerikaner das Match zu ihren Gunsten drehen.

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