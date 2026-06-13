Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Winselnde Verlierer

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 32vom 13.06.2026
Winselnde Verlierer

Winselnde VerliererJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 32: Winselnde Verlierer

23 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Die Devil Bats befinden sich mitten auf dem Höllenmarsch von Houston nach Las Vegas. Das harte Training und die Hitze verlangen Sena und seinen Kameraden einiges ab. Als Yoichi auch noch ankündigt, dass es 48 Stunden lang keine Pause geben soll, wollen die ersten Spieler den Marsch abbrechen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen