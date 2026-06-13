Eyeshield 21
Folge 32: Winselnde Verlierer
23 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Die Devil Bats befinden sich mitten auf dem Höllenmarsch von Houston nach Las Vegas. Das harte Training und die Hitze verlangen Sena und seinen Kameraden einiges ab. Als Yoichi auch noch ankündigt, dass es 48 Stunden lang keine Pause geben soll, wollen die ersten Spieler den Marsch abbrechen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH