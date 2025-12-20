Eyeshield 21
Folge 33: Oh! My Sister!
23 Min. Folge vom 20.12.2025 Ab 12
Nach dem langen Marsch durch die Einöde erreichen die Devil Bats endlich wieder eine Stadt. Als sie ihr Training fortsetzen, verliert Sena seinen Stein auf der Straße und muss eine Motorrad-Gang verfolgen. Dadurch verliert er den Anschluss an den Rest des Teams und trifft erneut auf Suzuna, die noch immer ihren vermissten Bruder sucht.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
