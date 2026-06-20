Zeichen eines GespenstsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 34: Zeichen eines Gespensts
23 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Gemeinsam mit Suzunas Bruder nimmt Sena an einem Probespiel für ein amerikanisches Football-Team teil. Durch den Höllenmarsch ist er bereits deutlich schneller geworden und zeigt das nun auch auf dem Spielfeld. Er erzielt den entscheidenden Touchdown und holt damit den Sieg für seine Mannschaft.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH