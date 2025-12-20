Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 36vom 20.12.2025
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats müssen die letzten 200 Kilometer bis Las Vegas zurücklegen. Da alle bereits erschöpft sind, ist dies jedoch der anstrengendste Abschnitt ihres Fußmarsches. Als der Truck der Mannschaft in einer Grube steckenbleibt, müssen die Spieler ihre letzten Kräfte mobilisieren, um das Fahrzeug zu befreien.

