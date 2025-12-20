Eyeshield 21
Folge 37: Der höchste Gipfel
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats kehren nach ihrem anstrengenden Höllenmarsch nach Japan zurück. Auf dem Flug erfährt die Mannschaft, dass die White Knights im Kanto-Turnier gegen die Naga verloren haben. Damit sind die Naga nun das beste Team in der Region. Haruto überlegt währenddessen, seine Karriere als Football-Spieler an den Nagel zu hängen.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Copyrights:© Peppermint anime GmbH