Eyeshield 21
Folge 38: Die Auswahl der Stammspieler
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das neue Halbjahr beginnt und Yoichi muss neue Stammspieler für die Mannschaft der Devil Bats bestimmen. Denn das Herbstturnier, das Sena und seine Kameraden gewinnen möchten, steht kurz bevor. Bis auf Manabu schaffen es alle in den regulären Kader.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH