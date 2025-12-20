Der Weg zum Christmas BowlJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 39: Der Weg zum Christmas Bowl
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das Herbstturnier steht vor der Tür. Suzuna nimmt ihre neue Rolle als Cheerleaderin ernst und lässt Fanartikel mit dem Logo der Devil Bats erstellen. Außerdem fragt sie Sena, warum er seine Identität als Eyeshield Mamori gegenüber noch immer geheim hält ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH