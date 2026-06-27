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Eyeshield 21

Die Nacht vor dem Spiel

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 40vom 27.06.2026
Die Nacht vor dem Spiel

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Eyeshield 21

Folge 40: Die Nacht vor dem Spiel

23 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Das erste Spiel der Herbstsaison steht kurz bevor. Sena und seine Freunde trainieren extra hart, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Einen Tag vor dem lang ersehnten Match erfahren die Spieler, dass sie gewinnen müssen, um nicht aus dem Turnier auszuscheiden. Ryokan wird daraufhin von großen Selbstzweifeln geplagt und versteckt sich zu Hause.

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