Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Der Kampfgeist der Devil Bats

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 42vom 25.10.2025
Der Kampfgeist der Devil Bats

Der Kampfgeist der Devil BatsJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 42: Der Kampfgeist der Devil Bats

23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen Amino. Sena versucht, noch rechtzeitig ins Stadion zu kommen, um sein Team zu unterstützen und den Sieg nach Hause zu holen. Als er endlich eintrifft, setzt er eine neue Technik ein, um den Gegner zu verwirren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen