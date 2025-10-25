Eyeshield 21
Folge 45: Der versiegelte Geist
23 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Die Devil Bats erhalten zahlreiche Briefe von ihren Fans - die meisten davon sind allerdings für Eyeshield. Das Interesse an der Mannschaft der Deimon-Oberschule ist derart gestiegen, dass selbst beim Training neugierige Zuschauer anwesend sind. Um zu verhindern, dass ihre Gegner vorab Informationen über die Taktik und Spielweise des Teams erhalten, verbietet Yoichi Sena, seine neueste Technik einzusetzen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
Copyrights:© Peppermint anime GmbH