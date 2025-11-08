Tsunami! Zokugaku gegen KyoshinJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 52: Tsunami! Zokugaku gegen Kyoshin
23 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die Devil Bats sehen sich das Match zwischen den Zokugaku Chameleons und den Kyoshin Poseidons an. Der Gewinner der Partie wird der nächste Gegner von Sena und seinen Kameraden sein. Welches Team kann sich auf dem Spielfeld behaupten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH