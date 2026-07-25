Der verschwundene SpielmacherJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 54: Der verschwundene Spielmacher
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Senas Mannschaft liegt im Spiel gegen die Dokubari Scorpions hinten. Nach dem ersten Viertel öffnet Mamori den Umschlag, den sie von Yoichi erhalten hat. Darin hat der Kapitän des Teams den bisherigen Spielverlauf exakt vorhergesagt. Als er schließlich selbst auftaucht und in die Partie eingreift, können die Devil Bats das Spiel zu ihren Gunsten drehen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH