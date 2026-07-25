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Eyeshield 21

Der verschwundene Spielmacher

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 54vom 25.07.2026
Der verschwundene Spielmacher

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Eyeshield 21

Folge 54: Der verschwundene Spielmacher

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Senas Mannschaft liegt im Spiel gegen die Dokubari Scorpions hinten. Nach dem ersten Viertel öffnet Mamori den Umschlag, den sie von Yoichi erhalten hat. Darin hat der Kapitän des Teams den bisherigen Spielverlauf exakt vorhergesagt. Als er schließlich selbst auftaucht und in die Partie eingreift, können die Devil Bats das Spiel zu ihren Gunsten drehen.

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