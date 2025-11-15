Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Der Mann, der die 21 kennt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 57vom 15.11.2025
Der Mann, der die 21 kennt

Der Mann, der die 21 kenntJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 57: Der Mann, der die 21 kennt

23 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Yoichi schickt Sena und Monta an die Oberschule der Kyoshin Poseidons, um diese beim Training auszuspionieren. Die beiden werden jedoch schnell vom Gegner erwischt. Shun, der bereits gegen den echten Eyeshield gespielt hat, fordert die Eyeshield-Kopie alias Sena nun zum Duell heraus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen