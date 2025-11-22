Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eyeshield 21

Teufel gegen Gott des Meeres

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 58vom 22.11.2025
Teufel gegen Gott des Meeres

Teufel gegen Gott des MeeresJetzt kostenlos streamen

Eyeshield 21

Folge 58: Teufel gegen Gott des Meeres

23 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Der Tag des Viertelfinales gegen die Kyoshin Poseidons ist endlich gekommen. Sena und seine Teamkameraden sind fest entschlossen, den körperlich überlegenen Gegnern zu zeigen, dass sie besser im Football sind. Shun wiederum will beweisen, dass Eyeshield es nicht verdient, diesen besonderen Namen zu tragen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eyeshield 21
ProSieben MAXX
Eyeshield 21

Eyeshield 21

Alle 1 Staffeln und Folgen