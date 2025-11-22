Teufel gegen Gott des MeeresJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 58: Teufel gegen Gott des Meeres
23 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Der Tag des Viertelfinales gegen die Kyoshin Poseidons ist endlich gekommen. Sena und seine Teamkameraden sind fest entschlossen, den körperlich überlegenen Gegnern zu zeigen, dass sie besser im Football sind. Shun wiederum will beweisen, dass Eyeshield es nicht verdient, diesen besonderen Namen zu tragen.
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH