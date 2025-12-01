Das Undercover-Ass der Devil BatsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 59: Das Undercover-Ass der Devil Bats
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im Spiel zwischen den Deimon Devil Bats und den Kyoshin Poseidons geht es stetig hin und her. Beide Mannschaften scheinen einander ebenbürtig zu sein. Als die Devil Bats jedoch zurückfallen, packt Yoichi ein letztes Ass aus ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH