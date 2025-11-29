Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 62vom 29.11.2025
Folge 62: Der schauderhafte Mobby Dick Anchor

23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Es bleiben nur noch sieben Minuten im Spiel gegen die Kyoshin Poseidons übrig. Die Gegner nutzen eine letzte Geheimtechnik, um die Devil Bats zu besiegen. Doch Yoichi entdeckt sofort eine Schwachstelle in der neuen Formation. Nun muss Sena nur noch an Shun vorbeikommen ...

ProSieben MAXX
