Eyeshield 21
Folge 63: Der Kampf um die 30 Zentimeter
23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Sena schafft es endlich, an Shun vorbeizukommen, doch kurz vor der Endzone wird er von Kengo zu Fall gebracht. Den Devil Bats bleiben nur noch wenige Sekunden Zeit, um einen weiteren Touchdown zu erzielen und das Spiel für sich zu entscheiden ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH