Eyeshield 21

Staffel 1Folge 63vom 29.11.2025
Folge 63: Der Kampf um die 30 Zentimeter

23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Sena schafft es endlich, an Shun vorbeizukommen, doch kurz vor der Endzone wird er von Kengo zu Fall gebracht. Den Devil Bats bleiben nur noch wenige Sekunden Zeit, um einen weiteren Touchdown zu erzielen und das Spiel für sich zu entscheiden ...

