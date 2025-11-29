Der Mann, der schneller lief als sein SchattenJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 64: Der Mann, der schneller lief als sein Schatten
23 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Mamori und Sena treffen auf Riku, den sie noch aus der Grundschule kennen. Damals hat der Junge Sena beigebracht, schnell zu rennen. Nun stellt sich heraus, dass Riku selbst Teil einer Football-Mannschaft ist. Bei den Seibu Wild Gunmen übernimmt er die Position des Running Back. Im Spiel gegen die Fishermen, gewinnt Rikus Team haushoch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH