Eyeshield 21
Folge 74: Ein Eid unter Rivalen
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats haben das Halbfinale gegen die Wild Gunmen verloren. Doch es gibt noch eine letzte Möglichkeit, wie die Mannschaft am Christmas Bowl teilnehmen kann: Sena und seine Kameraden müssen das Spiel um den dritten Platz gewinnen.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH