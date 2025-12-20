Eyeshield 21
Folge 75: Gefährliche Spiders
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Im zweiten Halbfinale des Turniers treffen die Ojo White Knights auf die Bando Spiders. Sena und seine Teamkameraden beobachten das Spiel von den Zuschauerrängen aus und drücken den White Knights die Daumen. Doch die Spiders geben sich nicht so leicht geschlagen ...
Eyeshield 21
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH