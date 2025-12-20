Eyeshield 21
Folge 77: Die wahre "21"
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Sena soll Ausrüstung für die Mannschaft besorgen und stößt im Laden auf einen Helm mit einem Eyeshield. Dieser gehört Hayato von den Bando Spiders, der sich als wahre Nummer 21 betrachtet und Eyeshield von den Devil Bats den Rang ablaufen will.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH