Fabulous Homes mit Chelsea & Cole

HGTVFolge vom 12.05.2024
45 Min.Folge vom 12.05.2024

Chelsea und Cole DeBoer machen sich an die Renovierung ihres ersten Craftsman-Hauses, in dem eine 10-köpfige Familie lebt. Danny und Kansas haben das 100 Jahre alte Haus kürzlich gekauft und wollen es für sich und ihre acht Kinder umgestalten. Chelsea und Cole müssen für die Familie eine Küche des 21. Jahrhunderts einrichten, das überfüllte Esszimmer übersichtlicher gestalten und ein Wohnzimmer schaffen, in das die ganze Familie passt – und dabei den klassischen Charme der Craftsman-Schönheit bewahren.

