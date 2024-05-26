Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 26.05.2024: Eine Frage der Balance
Beth und Ryan, eine Familie aus Sioux Falls, South Dakota, suchen nach einem Weg, ihr typisch amerikanisches Haus von den anderen in der Nachbarschaft abzuheben. Mit einem Budget von 150.000 Dollar überlassen sie Chelsea und Cole die Renovierung. Das Ziel ist ein moderner Landhausstil, der sich bis in die Kinderzimmer erstrecken soll. Die Herausforderung besteht darin, das Haus mit vier Schlafzimmern und zweieinhalb Bädern, das 2002 gebaut wurde, zu einem einladenden Zuhause für die ganze Familie zu machen. Durch den Einsatz von Farben, Holzakzenten, modernen Möbeln und cleveren Lösungen für Stauraum gelingt es Chelsea und Cole, Beth und Ryan ein Haus zu schaffen, das ihren Vorstellungen entspricht und gleichzeitig das gesamte Viertel beeindruckt.