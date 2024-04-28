Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 28.04.2024: Unter Freunden
44 Min.Folge vom 28.04.2024
Chelsea und Cole renovieren den Bungalow ihrer langjährigen Freunde Landon und Ty. Das Haus das seit sieben Jahren unverändert geblieben ist, soll nun ein funktionales und stilvolles Update erhalten. Mit dem Ziel, ein eklektisches und glamouröses Ambiente zu schaffen, setzen Chelsea und ihr Team auf mutige Designideen und eine Mischung aus verschiedenen Stilen. Von der Küche über das Wohnzimmer bis zum Esszimmer wird jeder Raum sorgfältig überarbeitet, wobei besonderes Augenmerk auf Details wie Bodenbeläge, Möbel und Dekoration gelegt wird. Dabei wird auch die persönliche Note des befreundeten Paares berücksichtigt, um ein Zuhause zu schaffen, das ihren Lebensstil perfekt widerspiegelt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
