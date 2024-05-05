Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 05.05.2024: Alpakas für Cole
44 Min.Folge vom 05.05.2024
Chelsea und Cole treffen auf Matt und Sara, ein Zahnarzt-Paar aus South Dakota, dass ihre Hilfe beim Renovieren ihres Hauses sucht. Matt und Sara wünschen sich eine funktionale und stilvolle Küche sowie ein gemütliches Wohnzimmer und ein entspannendes Schlafzimmer im Stil einer Hotelsuite. Chelsea schlägt kreative Designs vor, um ihren Wünschen gerecht zu werden und überrascht das Paar schließlich mit einer modern-industriellen Küche und einem gewagten offenen Badezimmer mit Doppeldusche.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
